El PSC guanyaria les eleccions a Catalunya, segons el CIS

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) augura que el PSC podria obtenir entre 30 i 35 escons a les eleccions catalanes i superar ERC, que n'obtindria entre 31 i 33, i JxCat, que es quedaria amb 20-27. Segons l'enquesta preelectoral que ha fet pública aquest dijous, Ciutadans passaria de guanyar les eleccions a quarta força del Parlament amb entre 13 i 15 escons. Darrere seu En Comú Podem, amb entre 9 i 12 escons, la CUP amb entre 8 i 11 escons, i el PP, amb 7. Vox entraria amb força a la cambra catalana amb entre 6 i 10 escons i podria superar el PP. L'enquesta no augura cap representant ni per al PDeCAT ni per al PNC.

Europa Press