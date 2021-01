Salut confirma setze casos de la soca britànica, que continuarà creixent

Catalunya ha confirmat ja setze casos de la soca britànica del coronavirus, segons va explicar el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, a Catalunya Ràdio. Després, en roda de premsa, Argimon va confirmar que alguns d'aquests casos de coronavirus no tenen antecedent epidemiològic, és a dir, són persones que no havien viatjat en zones on circula de forma comunitària la nova variant o que no hi havien tingut contacte conegut. Argimon preveu que el nombre de casos de la nova variant anirà creixent i que Catalunya no serà l'«excepció» respecte a altres territoris o països. També va dir que li «preocupa» perquè si és més transmissible hi haurà més casos i això derivarà en més malalts greus que poden acabar ingressant en una UCI.

Dels setze casos confirmats, Argimon va apuntar que la majoria són de Sant Joan Despí (Baix Llobregat) i d'algunes zones de les Terres de l'Ebre. Fins ara, Salut havia confirmat dos casos, el 7 i el 16 de gener. Les dues persones havien estat al Regne Unit. Argimon ha afirmat que, davant del fet que la soca circula, és molt important extremar les mesures i ha reiterat la importància que totes les persones que donin positiu i els seus contactes facin l'aïllament i la quarantena de manera estricta.

Per tal de poder fer una vigilància més acurada, Vall d'Hebron, l'Hospital Clínic, l'Hospital Germans Trias i Pujol i el de Bellvitge faran un estudi de seqüenciació més precís, que començarà amb l'anàlisi aleatori d'un 10% de casos positius arreu del territori, uns 350 diaris. Algunes mostres, però, seran guiades per criteris epidemiològics (viatges, contactes). Primer es faran seqüenciacions parcials del genoma del virus i en cas que donin positiu, es procedirà a fer la total. D'aquesta manera es pretén fer una vigilància i monitorització «més avançada» de la que s'estava fent fins ara.