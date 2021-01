Una jove denuncia que un home es va masturbar davant seu al tren

Una jove ha denunciat que aquest dimecres a la tarda un home es va masturbar davant seu quan feia el trajecte entre Sabadell i Manresa, aquest dimecres a la tarda, segons han explicat fonts del seu entorn familiar.

La noia, que té 19 anys, tornava de la universitat i va agafar el tren a l'estació de Sabadell Nord cap a les 6 de la tarda. Quan ja havia fet una part del recorregut i algunes parades, un home va seure en el mateix compartiment davant d'ella malgrat que n'hi havia altres on tots els quatre seients estaven buits. Al cap d'una estona, la noia es va adonar que l'home tenia la mà a la butxaca amb la qual s'estava masturbant davant seu. Al trobar-se en aquesta situació, la jove va decidir canviar de vagó i buscar personal de seguretat al tren, però no n'hi havia. D'altra banda, l'home també la va seguir, explica la família de la jove.

Al cap de poca estona, el tren ja va arribar a l'estació de Manresa on la noia va buscar un vigilant de seguretat però el no va trobar. Llavors es va dirigir a la persona d'atenció al client, des d'on la persona que la va atendre va intentar contactar amb els vigilants però no va obtenir resposta i la noia va acabar marxant de l'estació. Fonts de Renfe, han explicat que es van oferir per acompanyar-la fins al punt on hi havia els vigilants, però que la jove ho va declinar.

Des de l'empresa ferroviària, asseguren que la seva voluntat era acompanyar-la i també que col·laboren amb els Mossos d'Esquadra.

D'altra banda, la família de la jove ha explicat que és conscients que en aquests fets, en principi no hi ha delicte però que igualment volien denunciar-ho als Mossos d'Esquadra.