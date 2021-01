La picaresca de polítics i càrrecs públics per ser dels primers en rebre la vacuna

Alguns polítics, alcaldes i directors gerents d'hospitals han aprofitat el seu càrrec per a saltar-se els protocols de vacunació establerts per Sanitat, i si bé algun d'ells ja han dimitit o han estat destituïts després de disculpar-se, uns altres justifiquen la seva immunització en què estan en primera línia de la pandèmia.

El cas més sonat ha estat el del conseller de Sanitat de Múrcia, Manuel Villegas, que dimecres va dimitir després de vacunar-se contra el coronavirus al costat d'alts càrrecs del seu departament argumentant que creia que entrava en el protocol ministerial (un altre personal sanitari o sociosanitari no de primera línia).

També aquest dimecres, els directors gerents dels hospitals de Basurto i Santa María, a Bilbao, Eduardo Maiz i José Luis Sebas, també van dimitir després que es fes públic que havien rebut la vacuna contra la covid-19 abans del que marca el protocol de la seva administració. Tant Sebas com Maiz havien estat regidors del PNB a l'Ajuntament de Bilbao abans d'ocupar la direcció de tots dos centres hospitalaris. Tots dos van enviar un correu intern als treballadors dels seus centres en els quals demanaven perdó si «en alguna cosa» s'havien equivocat.

Ahir, a Ceuta els principals partits de l'oposició en l'Assemblea de Ceuta -PSOE i Vox- van exigirt el cessament del conseller de Sanitat del Govern de Ceuta, Javier Guerrero (PP), i fins i tot del president de la ciutat, Juan Jesús Vivas, per la vacunació del conseller.

Un altre cas va passar Molina del Segura (Múrcia) on Podemos, soci del Govern municipal, va exigit la dimissió de l'alcaldessa Esther Clavero, del PSOE, per haver-se vacunat abans del que marca el protocol. No obstant això, en aquest cas, Clavero va assegurar que va ser vacunada per prescripció mèdica a l'ésser una pacient oncològica i amb una alta exposició social. Aquesta justificació no va ser suficient per a Podemos, que ha considerat que l'alcaldessa utilitza la seva malaltia «com a excusa», ja que encara no és el torn dels pacients oncològics.

També ahir el tema de saltar-se els protocols va arribar a Les Balears. Si bé en aquest cas, el Govern va considerar justificat que els gerents i altres directius dels hospitals més petits, com són els de Manacor, Inca i Maó, es vacunessin al costat del personal que tracta directament a pacients amb covid per estar molt exposats al virus. Segons Servei de Salut de Balears, gerents, directors mèdics i directors d'infermeria, encara que no atenguin directament els malalts, són «personal essencial» per al funcionament dels hospitals.