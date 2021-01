Salut preveu 900 crítics per COVID-19 i alerta d'un possible «desbordament»

El Departament de Salut preveu arribar a 900 persones ingressades a les Unitats de Cures Intensives (UCI) per coronavirus en les properes setmanes, segons va explicarel director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella. Amb els malalts d'altres patologies s'arribaria a entre 1.200 i 1.300 crítics. Comella va afirmar que aquestes previsions són en base a la situació actual però va alertar que si hi ha alguna alteració «la situació de desbordament seria una possible realitat». Va assegurar que la situació assistencial de la tercera onada «no tindrà res a veure amb la de la segona» sinó que «s'assemblarà més a la primera». Comella calcula que la desprogramació actual ja feta o en previsió és d'entre un 10 i un 15% d'activitat.

Fins ahir hi havia 1.013 pacients ingressats a les UCIs a Catalunya i 621 es troben en estat crític a causa de la COVID-19, va indicar la consellera de Salut, Alba Vergés, en la roda de premsa del Govern per informar sobre la situació de la pandèmia del coronavirus.

Vergés va afirmar que la pressió és «altíssima» als hospitals i a l'atenció primària i que la pandèmia es troba en un «moment molt complex» tant a Catalunya com en altres territoris i països. La titular de Salut va exposar que, si bé sembla que comença a frenar-se la corba epidemiològica -tot i que el nombre de casos continua sent molt elevat-, la pressió assistencial «continuarà creixent» en els propers dies.

Preguntats pels cinc hospitals satèl·lits que Salut va començar a construir a l'estiu amb la previsió d'enllestir-los en mig any, Comella va assenyalar que la setmana que ve està previst que es posi en marxa el de Bellvitge. El seguiran el primer tram de Can Ruti i Vall d'Hebron. També s'estan fent ampliacions a l'Arnau de Vilanova de Lleida i al Moisès Broggi, de Sant Joan Despí.