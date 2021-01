Tremosa proposa fer «dies blancs» per anar a esquiar amb aforament restringit

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, va dir ahir que s'està estudiant la possibilitat de fer «dies blancs», en els quals es pugui anar a esquiar «amb moltes restriccions d'aforament i amb molt control en els desplaçaments». La idea és que la proposta pogués tirar endavant al febrer «sempre que les dades epidemiològiques i les autoritats sanitàries ho permetin». En el marc d'una visita a la Seu d'Urgell, el conseller va explicar que s'està treballant en l'assignació de noves subvencions per ajudar els sectors més afectats per la pròrroga del confinament municipal.

Tremosa va dir que la proposta d'instaurar «dies blancs» a les estacions d'esquí al febrer té com a objectiu ajudar a mantenir la temporada d'aquests complexos de neu, precisament en un mes on en anys anteriors era habitual que els escolars hi anessin durant les anomenades «setmanes blanques». El titular d'Empresa va voler deixar clar que tot plegat dependrà de l'evolució de la situació sanitària, tot i concloure: «Si és possible, per poc que puguem ho farem».

El conseller també va explicarque la voluntat és que «es pugui fer vida normal en un esport a l'aire lliure com és l'esquí», tot matisant que amb una afluència de grups petits i amb uns desplaçaments on s'apliquin les mesures de seguretat i prevenció de la covid-19. En aquest sentit, Tremosa va destacar que l'obertura de les pistes no ha suposat un increment de casos i que s'entén que, «extremant les mesures», és factible mantenir un mínim d'activitat econòmica en aquest sector.

Noves ajudes econòmiques

Pel que fa als ajuts per fer front a la pròrroga de dues setmanes del confinament municipal, Tremosa va dir que la voluntat del Govern és dotar de «finançament addicional» a aquells sectors que quedin més afectats per aquestes restriccions. Així, el conseller va posar com a exemple el cas dels comerços, tot explicant que dels 114.000 establiments d'aquest tipus que hi ha a Catalunya, 110.000 continuen oberts de dilluns a divendres.

El conseller va afirmar que «combinar aquest fil d'activitat» permet subvencionar «de manera important» als sectors que han hagut de tancar. Precisament, des del Govern s'està treballant per acabar de quantificar l'import necessari per poder afrontar les noves mesures restrictives, tenint en compte que ja es va passar de 10 a 15 milions d'euros en l'anterior pròrroga d'una setmana de confinament municipal.