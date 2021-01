ERC, JxCat i comuns assetgen Illa després de la disposició de Vox a investir-lo després del 14-F

La irrupció de Salvador Illa com a candidat del PSC ha irradiat a la resta de partits del tauler polític català. Fa setmanes que les formacions amb què competeix en els pròxims comicis catalans del 14 de febrer li critiquen que encara no s'hagi acomiadat del càrrec com a ministre de sanitat, una cosa que farà «en els pròxims dies», i qualsevol decisió –fins i tot la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de suspendre el decret que ajornava les urnes– s'interpreta des de l'independentisme com una «operació d'estat» orquestrada pels socialistes. Però a aquests habituals dards, s'ha afegit un altre de molt més enverinat: el recolzament de Vox a una eventual investidura d'Illa.

El secretari general del partit d'ultradreta, Javier Ortega Smith, va apuntar que la seva formació estaria disposada a facilitar una investidura d'Illa si serveix «perquè no governin els separatistes i els colpistes». ERC, Junts i comuns van exigir aquest dissabte al socialista que digui públicament si acceptaria o no els vots del partit d'extrema dreta.

«Si és que sí, es confirmaria plenament que Vox també participa d'aquesta operació d'estat que posa l'interès a desbancar l'independentisme per damunt de tot», va etzibar el candidat republicà, Pere Aragonès. La presidenciable de JxCat, Laura Borràs, va instar Illa a «no aprofitar els vots dels feixistes per ser president d'una institució». «Amb l'extrema dreta no es va ni a la cantonada i no se li dona ni aigua», va avisar també la candidata dels comuns, Jéssica Albiach.

El líder del PP, Pablo Casado, de visita a Barcelona per presentar la candidatura dels populars, ha carregat contra Illa per mantenir-se al càrrec fent campanya «negant l'evidència»: «La pandèmia està mal gestionada i no s'estan posant les mesures necessàries per passar pàgina del coronavirus [...] I els responsables d'això no haurien d'estar en campanya, haurien d'estar a casa seva. Avui el tenim per aquí [a Illa] fent campanya i dient que en uns dies potser deixarà el ministeri», ha retret, i l'ha acusat de generar una «immensa onada d'incompetència, enganys i arrogància». Casado ha sostingut que el PSC i ERC «són el mateix» perquè «es necessiten» per governar.

Des del PSC, el diputat Ferran Pedret va replicar a través de les xarxes socials recordant que els socialistes ja han afirmat que no pactaran amb Vox, i va titllar les crítiques de «banda sonora de la desesperació» davant les bones perspectives electorals d'Illa.