Mor la mecenes cultural Helena Cambó als 91 anys

La mecenes cultural Helena Cambó Mallol ha mort aquest dissabte a Barcelona als 91 anys, segons ha informat un dels seus catorze fills, l'exeurodiputat Ignasi Guardans. Cambó era filla del fundador i líder de la Lliga Regionalista i dona de Ramon Guardans. Va néixer a Zuric el 1929 i ha estat la principal impulsora del llegat cultural del seu pare, tant en l'àmbit artístic com bibliogràfic. Cambó era presidenta de la Fundació Institut Cambó, membre d'honor del Museu del Prado i patrona de Museu Nacional d'Art de Catalunya.



A més, va ser impulsora de la Fundació Bernat Metge, dedicada a la traducció al català dels clàssics grecollatins. La seva activitat com a mecenes cultural ha estat distingida amb nombrosos nomenaments i condecoracions.



Cambó va néixer a Zuric (Suïssa) el 24 de setembre del 1929 durant l'exili de la seva família i va dedicar la seva vida a promoure la cultura catalana i a conservar el llegat del seu pare.



A Buenos Aires, on va morir el seu pare- de qui va heretar la fortuna i la important col·lecció de quadres-, va casar-se el 1951 amb l'advocat Ramon Guardans, amb qui va tenir 14 fills. Va fundar la Fundació Institut Cambó i va constituir el Llegat Cambó amb una cinquantena de pintures renaixentistes que va dipositar al MNAC.



La seva trajectòria ha estat reconeguda amb diversos guardons com el Premi d'Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla i la Creu de Sant Jordi, a més de la Creu de l'Orde del Fènix –atorgada per Grècia– en reconeixement al seu compromís amb la difusió de la cultura grega. També era membre de la junta constructora de la Sagrada Família, impulsora de la Fundació Bíblica Catalana i membre del patronat de la Fundació Pro-Vida de Catalunya.





És personal, però també social:

La meva mare, Helena Cambó i Mallol, ens ha deixat. Nascuda el 1929, mare de catorze, àvia, besàvia. Ciutadana exemplar , compromesa i generosa, de gran cultura i sòlida fè, ens deixa un gran llegat personal i social. Gràcies per tant! pic.twitter.com/XYbDQWoKJF — Ignasi Guardans (@iguardans) January 23, 2021

El seu fill i exeurodiputat Ignasi Guardans ha destacat que era una "ciutadana exemplar, compromesa i generosa, de gran cultura i sòlida fe". "Ens deixa un gran llegat personal i social", ha conclòs.