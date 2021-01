El PDeCAT reclama a TV3 debats territorials amb els candidats de cada demarcació

El PDeCAT ha demanat a TV3 debats territorials amb els candidats de cada demarcació. "Són unes propostes que els ciutadans de Catalunya tenen dret a conèixer. Esperem que a ningú li faci por aquest debat i els candidats puguin tornar a debatre entre ells", ha assegurat la candidata del partit a les eleccions, Àngels Chacón.

L'exconsellera ha celebrat aquest diumenge un acte a Gallifa, al Vallès Occidental, per reivindicar el paper dels petits pobles "que també fan gran Catalunya". La candidata a les eleccions ha criticat la gestió de la pandèmia per part d'ERC i Junts per Catalunya, ja que no han "atès correctament" les demandes fetes des del territori.

"No tenim cap mena de confiança en què aquests dos partits integrin la sensibilitat i la pluralitat territorial en les estratègies per a la recuperació de la Catalunya desgavellada que sortirà després de la pandèmia", ha afirmat Chacón. La cap de llista demòcrata ha posat en valor la "capil·laritat" del seu partit, amb més de 170 alcaldes i centenars de regidors a Catalunya.