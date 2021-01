Catalunya suma quasi 2.000 nous casos positius i registra 165 defuncions

La velocitat de propagació de la covid, l'Rt, ha pujat a 0,93, una centèsima més que en les últimes 24 hores, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El risc de rebrot en canvi baixa fins als 592 (-9). En paral·lel, la incidència a 14 dies passa de 682,89 a 667,67. S'han declarat 1.966 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 448.080. El 7,08% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 165 noves morts, tot i que el total es manté en 18.557 perquè Salut no les ha pogut incorporar al registre per un error informàtic. Hi ha 3.038 pacients ingressats amb covid, 80 més que fa 24 hores, i 684 persones a l'UCI, 9 més. Els vacunats amb la primera dosi són 176.625 (+405) i 7.345 amb la segona (+451).