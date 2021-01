Illa rebutja la proposta d'Arrimadas i diu que la seva preferència és formar govern amb els comuns

L'encara ministre de Sanitat i candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, afirma en una entrevista a 'El Intermedio' que s'emetrà aquesta nit i avançada per La Sexta que en el cas que pugui formar govern la seva opció "és un govern progressista amb els comuns, com està funcionant el govern d'Espanya". Illa ha respost d'aquesta manera una pregunta sobre la proposta de la líder de Cs, Inés Arrimadas, que aposta per un govern entre el PSC liderat –això sí- per la formació taronja. A l'entrevista Illa també justifica que abandoni el càrrec abans de comparèixer al Congrés dels Diputats. "Compareixerà el govern d'Espanya, la persona que ocupi aquesta responsabilitat, el dia que toqui comparèixer".