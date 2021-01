Imputen el número 2 del PP català per una agressió sexual a una companya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) està investigant des de finals de l'any passat el secretari general del PP català i diputat al Parlament en la recentment acabada legislatura, Daniel Serrano, per un presumpte delicte d'agressió sexual i dos de lesions, arran de la denúncia presentada per una companya de partit, en concret, la secretària de Dones en Igualtat i membre de l'executiva de la formació. El dirigent conservador ha assegurat en un comunicat que «els fets són falsos i responen a una extorsió en base a un xantatge que es fa públic en plena campanya per erosionar la meva imatge». «Confio plenament en la justícia», afegeix.

Segons la investigació, tots dos van mantenir una «relació sentimental sense compromís de convivència» amb esporàdiques relacions sexuals a partir de la primavera de 2013. La denúncia va ser presentada al novembre de 2019 en un jutjat de violència contra la dona de Barcelona, ??tot i que el cas es va derivar a un jutjat d'instrucció ordinari en considerar-se que no existia una relació de parella i, finalment, per la condició d'aforat de Serrano, va anar a parar al TSJC. La víctima sosté que el seu company de partit la va sotmetre a «maltractaments físics, verbals i psíquics».

Serrano va negar en la seva declaració judicial aquesta violència i va al·legar que les relacions sexuals que va mantenir amb la dona havien estat consentides en tot moment.

La Fiscalia ha donat suport l'obertura de la investigació en considerar que els fets denunciats per la dona «podrien ser constitutius, almenys indiciàriament», de dos delictes de lesions i un altre d'agressió sexual. El Superior de Justícia de Catalunya va declarar la seva competència al novembre de 2020.