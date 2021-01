JxCat promet declarar la república si l'independentisme supera el 50% de vots el 14-F

JxCat ha promès declarar la república si l'independentisme supera el 50% de vots el 14-F. "Som aquí pel mandat de l'1-O i ho portem al programa del partit. Manifestem la voluntat d'implementar els resultats, i és el que farem", ha subratllat la candidata, Laura Borràs, durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dilluns, acompanyada de la portaveu i vicepresidenta del partit, Elsa Artadi. La formació ha presentat el lema de la campanya: 'Junts per fer. Junts per ser', i ha garantit la seguretat de la ciutadania a l'hora de votar. Artadi ha situat el PSC com el rival a batre a les urnes. La portaveu també ha destacat la "contundència" amb què s'ha expulsat Josep Sort de la llista i del partit, per les piulades masclistes i xenòfobes.