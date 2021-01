Plega un membre de la llista de JxCat per dir que Colau és una "puta histèrica espanyola"

El president de Reagrupament i número 65 de la llista de JxCat a Barcelona per al 14-F, Josep Sort, ho deixa. Després de la polèmica suscitada per les seves piulades qualificades de masclistes, xenòfobes i on s'atacava els espanyols amb to despectiu, el candidat ha anunciat precisament a Twitter que plega. "Dimiteixo de tots els càrrecs i responsabilitats orgàniques i altres", ha assegurat després que, segons han assegurat fonts de JxCat a l'ACN, la formació li hagués demanat que marxés de la llista. Amb tot, Sort no plega sense més; ho fa denunciant que tota la polèmica forma part d'una "guerra bruta".





Hola @LauraBorras @elsa_artadi: se us ha passat que porteu un racista, xenòfob i masclista a la llista de JxCat?



El fareu fora avui mateix? O esteu d'acord amb el que diu? El vostre company candidat em diu "puta histèrica espanyola". Què fareu? pic.twitter.com/zSdmXSNUZ7 — Ada Colau ?????? (@AdaColau) January 24, 2021

"Sóc conscient que he posat fàcil la guerra bruta que algú va anunciar que passaria en aquestes eleccions. I que ja existeix. Culpa meva, sabent com sé com són els nostres enemics", afirma Sort en una piulada feta aquest matí. A més, el president de Reagrupament justifica la seva dimissió per principis polítics. "Sempre he estat independentista i d'esquerres. Em toca, doncs, assumir responsabilitats, ràpid", afirma, tot acabant la piulada amb un "Endavant i visca Catalunya Lliure!"Sort plega ara de totes les seves responsabilitats però ha estat al número 65 de la llista de JxCat fins ara. El passat cap de setmana, però, va saltar la polèmica a les xarxes per les seves piulades sobre els espanyols i alguns dels responsables polítics d'altres formacions. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, era una de les afectades i va denunciar el contingut públicament diumenge, i va desencadenar un seguit de reaccions censurant els tuits de Sort. Sort va qualificar Colau de "puta histèrica espanyola" i en altres missatges prometia "fer neteja d'espanyols". Fonts de JxCat van explicar diumenge a l'ACN que ja estaven estudiant la situació.