Trilla afirma que s'han detectat fins a 70 casos de la soca britànica els darrers dies

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha assegurat que s'han detectat fins a 70 casos de la variant britànica els darrers dies. El doctor ha afirmat que ja s'està portant a la pràctica l'esforç per incrementar la seqüenciació a Catalunya i això ha portat a detectar més casos de la nova soca, segons ha explicat a Catalunya Ràdio. Trilla ha apuntat que es desconeix quin percentatge suposen sobre el total de casos, ja que molta d'aquesta seqüenciació és "dirigida" davant de sospites. En tot cas, ha asseverat que la variant britànica "està circulant" a Catalunya i que hi ha transmissió sense que hi hagi relació amb viatges o persones provinents del Regne Unit. "Ja està passant entre nosaltres", ha afegit.