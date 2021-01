Demanen presó per als acusats de l'assalt al centre de menors migrants al Masnou el 2019

La Fiscalia de Barcelona reclama penes de presó que oscil·len entre els dos anys i dos mesos i els quatre anys i quatre mesos per a les nou persones que van assaltar un centre de menors migrants no acompanyats al Masnou el 2019. Els acusats «van actuar pel menyspreu i l'animadversió que senten per l'origen nacional dels menors», sosté el ministeri públic. Entre els imputats es troba Jordi de la Fuente, que va ser secretari d'organització de Plataforma per Catalunya i dirigent del MSR. Altres inculpats són simpatitzants de grups nazis o d'extrema dreta.

Els fets es remunten al 4 de juliol d'aquell any, quan una cinquantena de persones es van concentrar davant el centre corejant consignes com «anem a per ells», «moros de merda», «anem a cremar l'alberg» i «us matarem». La concentració va acabar amb alguns dels manifestants llançant pedres i altres objectes contra els joves migrants, i va requerir la intervenció dels Mossos d'Esquadra.