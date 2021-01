Desmantellada una celebració d'aniversari a Badalona amb 40 persones a l'interior d'un bar

La Guàrdia Urbana de Badalona va desmantellar diumenge una festa d'aniversari il·legal amb 40 persones que s'estava celebrant en una bar situat a la cruïlla del carrer d'Alfons XII amb el carrer Tortosa. Els agents van procedir a desallotjar el local i van aixecar 25 actes als assistents per incomplir les mesures sanitàries i 8 als propietaris del bar per irregularitats en l'establiment. En un comunicat, l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, va lamentat els fets i va dir confiar que les sancions «siguin exemplars». «Sembla mentida que a aquestes altures encara hi hagi irresponsables que facin festes, se saltin totes les normes sanitàries i posin en perill la salut de tothom», va afegir.

Dues festes a l'Hospitalet

La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra van aixecar durant el passat cap de setmana a l'Hospitalet de Llobregat 375 actes de sanció per diversos incompliments de les restriccions vigents per la pandèmia. Destaca la intervenció de diumenge en un pis del carrer d'Òrrius on 38 persones participaven en una festa il·legal a la terrassa de l'habitatge organitzada a través de les xarxes socials. Es dona la circumstància que l'habitatge ha estat objecte de 10 intervencions des del passat mes d'abril per molèsties al veïnat. Dissabte, al barri de la Florida, Guàrdia Urbana i Mossos van desmantellar una altra festa il·legal en un pis del carrer Collserola, on es cobrava als 19 participants pel consum de llaunes de cervesa.

I un «botellón» a Tarragona

La Guàrdia Urbana de Tarragona va intervenir dissabte la nit en un botellón que es feia al pàrquing de la platja del Miracle. Els agents van identificar disset persones i van posar 23 denúncies relacionades amb les mesures per fer front a la covid-19 i 30 més per altres infraccions com desobediència a l'autoritat, entre d'altres. A més es va detenir un dels participants per resistència i desobediència a l'autoritat.