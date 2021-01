L'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol farà un estudi sobre els efectes de la covid-19 persistent en 600 pacients durant un any. Es tracta d'una recerca pionera que sorgeix de la demanda del Col·lectiu d'Afectades i Afectats per símptomes persistents de la covid-19 a Catalunya. Més de 600 persones ja s'hi han inscrit i l'objectiu és arribar a les 2.000 o més. Amb l'enquesta es pretén seguir l'evolució dels símptomes en quatre moments diferents: entrada a l'estudi, i 3, 6 i 12 mesos després. L'objectiu és descriure les característiques sociodemogràfiques, els símptomes, la seva evolució en el temps i l'afectació en la qualitat de vida de les persones afectades al llarg d'un any. L'enquesta estarà disponible fins al 31 de març del 2021. Aquest estudi es realitza conjuntament amb el Col·lectiu d'Afectades i Afectats per símptomes persistents de la covid-19, professionals de l'IDIAPJGol, de l'ICS i del Departament de Salut.