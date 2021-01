La Fiscalia no té cap dubte que les restes d'Alcanar són d'Es Satty, líder de la cèl·lula

La fiscal de l'Audiència Nacional Ana Noè va defensar aquest dilluns davant del tribunal que jutja els atemptats de l'17-A que manté la seva inicial petició de penes per als tres acusats, sense acusar-los pels assassinats que es van produir en els atropellaments de la Rambla i Cambrils , perquè l'explosió del 16 d'agost de 2017 d'Alcanar «va canviar el rumb dels esdeveniments», encara que aquests es gestaven des que Abdelbaki És Satty va arribar a Ripoll el 2015 i, com el seu imam, va adoctrinar els joves que van constituir la cèl·lula.

Ell era el líder, estava obsessionat amb al-Àndalus i «no queda cap dubte» que va morir entre la runa del xalet, va assegurar la representant del ministeri públic per tractar d'atallar les sospites que ha anat llançant l'acusació que exerceix el diputat de JxCat Jaume Alonso-Cuevillas en nom dels pares de l'infant de tres anys mort a la Rambla.

Noé es va remetre a les actuacions del jutge i de la sala penal per sostenir que ni Mohamed Houli Chemial ni Driss Oukabir poden ser acusats per les morts, perquè després de l'explosió dels artefactes que preparaven per atemptar contra «monuments i llocs emblemàtics de Barcelona», com la Sagrada Família i el Camp Nou, els altres terroristes van improvisar els atemptats i no han pogut ser jutjats perquè van ser abatuts pels Mossos.

Integració i explosius

Per això demana 41 anys de presó per Houli i 36 per Oukabir per integració en organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i estralls en grau de temptativa; per al tercer acusat, Said Ben Iazza, demana vuit anys de presó per col·laboració.

El tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, va aprofundir en la pertinença a la cèl·lula jihadista dels dos primers. Houli, va assegurar, no va col·laborar amb la justícia fins després dels atropellaments i es va arribar a gravar vanant-se dels atemptats que es volien cometre, mentre que Oukabir només es va desvincular després de la mort d'Es Satty. A més, va sostenir que Iazza va prestar la seva documentació perquè els terroristes compressin els precursors i els va deixar la furgoneta conscient de les seves intencions.