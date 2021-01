La mortaldat es dispara a Catalunya, amb 75 morts diaris l'última setmana

La mortaldat causada per la covid s'ha disparat a Catalunya, amb 529 morts per la malaltia en els últims set dies i una mitjana diària de 75 morts, que eleven a 18.837 les morts causats per la pandèmia des de març de 2020, dels quals 115 han estat comunicats a les últimes 24 hores.

Mentre s'alenteixen els nous ingressos als hospitals, encara que segueixen creixent, el pic de la tercera onada s'ha traslladat a les funeràries, on els morts ja superen els de la segona onada, que va tenir un màxim de 508 morts en una setmana, entre el 3 i el 9 de novembre de 2020.

Segons les dades actualitzades aquest dimarts pel Departament de Salut, els pacients hospitalitzats per a Catalunya s'han situat aquest dimarts a 3.009, nou més que ahir, dels quals 691 estan greus a l'UCI, set més que la vigília, un nombre de casos greus que no es donaven des de l'abril últim.

La velocitat de propagació de la covid, l'Rt, puja a 0,94, una centèsima més en les últimes 24 hores, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El risc de rebrot baixa fins als 589 (-3). En paral·lel, la incidència a 14 dies passa de 667,67 a 655,46. S'han declarat 3.561 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 451.641. El 6,94% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.