Oxfam avisa que Espanya ja té gairebé 11 milions de pobres

Oxfam Intermón pronostica que la crisi econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus sumarà un milió més de persones pobres a Espanya. Gairebé el 80% d'aquests estan en situació de pobresa extrema, és a dir, que sobreviuen amb menys de 480 euros al mes. Aquestes són algunes de les dades que llança l'informe internacional El virus de la desigualtat, publicat per l'ONG ahir dilluns, coincidint amb l'inici dels Diàlegs de Davos (Suïssa) del Fòrum Econòmic Mundial.

La pobresa a Espanya augmentarà fins a afectar el 22,9% de la població, és a dir, 10,9 milions de persones que sobreviuran amb poc més de 700 euros al mes. Entre ells, gairebé la meitat cauran en la pobresa extrema. Si abans de la pandèmia afectava el 9,2% d'espanyols, ara seran gairebé l'11% els ciutadans que viuran en aquesta manca total de recursos. «Les dades demostren com la pandèmia s'ha acarnissat amb les persones més vulnerables», alerta Franc Cortada, director d'Oxfam Intermón.

Les pèrdues de diners han afectat molts sectors de la població. Però, segons mostra aquest informe, els que més tenen, han perdut molt menys que els que menys tenen. Per cada euro que han deixat d'ingressar el 10% de persones més riques a Espanya, el 10% amb menys ingressos n'ha perdut set. A escala mundial, les mil principals fortunes ja s'han recuperat, mentre que a les persones més pobres els portarà una dècada fer-ho.

Dona migrant i jove

Les persones migrants, joves i dones són els col·lectius més afectats per la desigualtat que ha provocat la pandèmia, segons Oxfam Intermón. Les seves dades llancen que l'índex de pobresa entre la població migrant arribaria al 57%, enfront del 22,9% de mitjana del total d'espanyols. En situació especialment vulnerable queden les 300.000 persones sense papers, que, segons l'organització, viuen a Espanya. Entre els menors de 20 anys, la taxa d'atur arriba al 55%. Les dones constitueixen el 57% de totes les persones subempleades i el 73% de les que treballen a temps parcial.

Per comunitats, les Balears, Navarra i La Rioja són les que patiran un major augment de la població en situació de pobresa. En aquest sentit, l'entitat demana a Govern que prengui mesures com millorar l'Ingrés Mínim Vital, que de moment només ha arribat a 160.000 llars necessitades. No obstant això, aplaudeix la gestió realitzada amb els ERTOs, que han evitat que més de 710.000 persones hagin caigut en la pobresa.

A escala mundial, des de l'inici de la pandèmia, la fortuna dels 10 homes més rics del món ha augmentat en mig bilió de dòlars, segons declara Oxfam Intermón.