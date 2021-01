El TC donarà suport al Suprem en el primer recurs per la sentència del procés

El Tribunal Constitucional ha de resoldre aquesta setmana el primer recurs dels interposats contra la sentència del Procés: el de Meritxell Borràs, que el magistrat Cándido Conde-Pumpido proposa que sigui rebutjat. Aquesta decisió, que no s'espera abans de dijous, establirà les bases del suport que el garant de la Constitució donarà a la resolució del Tribunal Suprem davant previsibles recursos europeus.

Fonts del Constitucional van assenyalar que tot i que encara hi ha certa discrepància entre els 11 magistrats que actualment formen part del seu ple, està previst que la ponència de Conde-Pumpido tiri endavant. La manca d'unanimitat es dóna en dos aspectes claus del recurs de Borràs contra la condemna per desobediència. Un és el càlcul de la multa que li van imposar i l'altra la competència del TS per jutjar-la.

En línia amb altres recursos

Durant la instrucció, el Constitucional va anar confirmant totes les decisions, inclosa que el Tribunal Suprem era competent per jutjar els delictes de sedició i rebel·lió, els efectes dels quals superaven l'àmbit de Catalunya. Encara que no tots mantinguessin el fur, els diputats arrossegaven a l'alt tribunal els seus companys de banqueta. I aquest serà el criteri que, excepte sorpresa majúscula, ha de ratificar en resoldre el recurs interposat per Borràs.

Per a la decisió del Constitucional resulta irrellevant que la justícia belga rebutgés entregar l'exconseller de Cultura Lluís Puig per considerar que el Suprem no era competent per reclamar la seva entrega a Espanya, tot i que Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull li hagin reclamat la seva immediata posada en llibertat basant-se en aquesta resolució.

La primera sentència del TC, que no es preveu abans de dijous pel gran nombre d'assumptes previstos per a aquest ple, té una gran rellevància, ja que amb ella es fixarà el criteri definitiu de l'alt tribunal per resoldre els següents, començant pel de Carles Mundó, previst per al mes que ve, per arribar a l'estiu amb tots resolts.

L'últim serà el del líder d'ERC, Oriol Junqueras, condemnat a la pena més alta, de 13 anys de presó, i amb més impugnacions que els dels seus companys. Per complir aquest calendari s'ha de resoldre abans del ple de març la recusació que tots els condemnats -excepte Borràs i Mundó- van presentar contra el magistrat Antonio Narváez i que, si es materialitza la renovació del terç de l'alt tribunal pendent, es mantingui el treball.