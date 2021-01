Trilla afirma que s'han detectat fins a setanta nous casos de la soca britànica

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, va assegurar que s'han detectat fins a setanta casos de la variant britànica els darrers dies. El doctor va afirmar que ja s'està portant a la pràctica l'esforç per incrementar la seqüenciació a Catalunya i això ha portat a detectar més casos de la nova soca, segons va explicar a Catalunya Ràdio. Trilla va apuntar que es desconeix quin percentatge suposen sobre el total de casos, ja que molta d'aquesta seqüenciació és «dirigida» davant de sospites. En tot cas, va asseverar que la variant britànica «està circulant» a Catalunya i que hi ha transmissió sense que hi hagi relació amb viatges o persones provinents del Regne Unit. «Ja està passant entre nosaltres», va afegir.

Trilla va alertar també que la situació és «molt propera a la saturació» al Clínic, on ja s'han hagut d'habilitar noves sales d'UCI. En total hi ha 80 llits de crítics, 51 dels quals covid-19, i més de 250 hospitalitzats. Això ha obligat a suspendre operacions i va lamentar que la situació pot anar «a l'alça» encara fins a tres setmanes més. D'altra banda, va lamentar l'escassetat de dosis de vacunes.

«Possible situació com al març»

Finalment, el president de la Societat Espanyola de Virologia, Albert Bosch, va afirmar ahir que «no estem tan malament com al març» respecte a la covid-19 a Catalunya, però que «si no espavilem ho estarem», pel que va dir que «qualsevol acció que freni les interaccions és positiva».

En una entrevista a Rac1, el viròleg va al·legar ser partidari d'aplicar restriccions més severes per evitar el col·lapse dels centres sanitaris, tot i que va recordar que no hi ha una única fórmula per contenir el coronavirus. No obstant això, va manifestar que el confinament total desplegat al març de l'any passat va aconseguir frenar la circulació de virus.