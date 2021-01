Vueling assegura que Bèlgica no accepta el PCR ni en català ni en castellà després del cas de Pere Soler

Vueling es defensa de les acusacions de l'exdirector general dels Mossos d'Esquadra, Pere Soler, després que l'aerolínia no el deixés volar a Brussel·les per dur una PCR en català. Segons un portaveu de la companyia consultat per l'ACN, Vueling "s'adhereix als requisits legals establerts en funció de la destinació de cada vol". En aquest sentit, detalla que la normativa fixada per les autoritats belgues per entrar al país determina que els idiomes vàlids de les proves són l'anglès, l'alemany, el francès i el neerlandès. Així, l'aerolínia assegura que tampoc ha deixat pujar a l'avió els passatgers que havien presentat la PCR en castellà. Segons Soler, els viatgers que duien el document en castellà sí que van poder embarcar.

Segons el relat de l'exdirector general dels Mossos, Vueling li va dir que el govern belga podria multar tant a l'empresa com al mateix Soler per no dur la documentació en regla. Soler va qualificar la decisió d'"arbitrària" i va carregar contra la companyia, a qui va acusar de no facilitar la informació corresponent a la seva pàgina web.

Soler viatjava a Brussel·les per reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.