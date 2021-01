Desapareix cocaïna decomissada del dipòsit de la Policia Local de Mataró

L'Ajuntament de Mataró investiga la desaparició de 3,2 grams de cocaïna que es va decomissar en una operació policial el passat 13 d'agost. El 14 de gener d'aquest any, durant el procés de preparació del judici per aquell cas s'ha detectat que tant l'acta policial, l'expedient de l'operació i la substància estupefaent decomissada no són al dipòsit de la Policia Local de Mataró. El cap de la Policia Local ha demanat informes preliminars per intentar saber què ha passat i en quin punt es va trencar la cadena de custòdia. El consistori valorarà expedientar els agents que puguin veure's implicats i es plantejarà també la idoneïtat de revisar els protocols de custòdia de la Policia Local.