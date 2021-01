MAPA | Saps on votar a Girona? Localitza tots els col·legis electorals

La Generalitat ha dissenyat un dispositiu específic per a les pròximes eleccions catalanes previstes per al 14 de febrer per complir amb les restriccions a què obliga la pandèmia del coronavirus. Per tal d'evitar aglomeracions i garantir la distància mínima interpersonal de 2,5 metres quadrats, la Conselleria d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, encarregada de la logística electoral, ha proposat que els catalans votin en pavellons o altres espais similars, en els quals s'habilitaran diferents cues d'accés i sortida, en comptes de en escoles per permetre un aforament de baixa densitat.

Votar en pandèmia

En el cas de no disposar de pavellons suficients, s'habilitaran els punts de votació habituals, les escoles, amb una "neteja i desinfecció especialment curosa" abans de reprendre l'activitat lectiva a l'endemà. En tots els espais de votació, hi haurà una "ventilació constant i adequada" amb finestres i portes obertes per reduir el possible contagi de covid-19, i la desinfecció es farà abans i després del seu ús, ja sigui durant la mateixa jornada o el dia posterior.

La ubicació dels locals permetrà que les cues puguin fer-se al carrer, a l'aire lliure, sempre mantenint la distància interpersonal de seguretat, per reduir al mínim el nombre de persones a l'interior de l'edifici. Les cues d'estar separades per tanques, cintes o marques i hi haurà com a mínim dues: una de prioritària per a col·lectius vulnerables per reduir el temps d'exposició a un possible contagi i una altra per a la resta de votants. A l'interior, s'establiran circuits únics per evitar encreuaments. L'elector haurà d'accedir només fins a la urna, sense acompanyant, excepte en aquells casos en què aquest requereixi assistència, i usar la màscara en tot moment, tret que un membre de la taula ordeni la seva retirada per identificar-concorde al DNI.

A més, hi haurà personal controlant l'accés ordenat dels votants, organitzant les cues i custodiant el flux d'electors per garantir el compliment de les mesures sanitàries.

Precaucions per als membres de les meses

Als membres de les meses electorals i personal acreditat se'ls farà un test d'antígens i se'ls prendrà la temperatura, que haurà de ser inferior a 37,5 graus sense prendre antitèrmics, i hauran d'omplir una declaració autoresponsable en què declaren que no tenen simtomatologías compatibles amb el covid-19. Si les tenen, consultaran a centre d'atenció urgent corresponent (CUAP) o a l'061 que farà la valoració corresponent.