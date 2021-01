Dos detinguts a l'Hospitalet de Llobregat per portar 36 quilos de cocaïna amagada al cotxe

La policia espanyola ha intervingut a l'Hospitalet de Llobregat 36 quilos de cocaïna i 50.000 euros amagats en un cotxe. Segons un comunicat d'aquest cos difós aquest divendres, l'operatiu ha acabat amb dos detinguts i dos vehicles comissats, un d'ells amb un sofisticat habitacle per amagar la droga, que estava amagada en 99 paquets embalats amb plàstic negre. L'operatiu va començar perquè es va detectar que una banda criminal dedicada a enviar droga de Barcelona a França amb cotxes habilitats per amagar substàncies estupefaents.

Amb aquesta informació es va posar en marxa un dispositiu per controlar un dels investigats de l'Hospitalet de Llobregat. Els agents van observar com dos vehicles amb matrícula francesa estacionaven en un carrer de l'Hospitalet de Llobregat i que, posteriorment, un d'ells es dirigia a un pàrquing pròxim. Poc després, el cotxe va sortir de l'aparcament per situar-se en paral·lel a l'altre vehicle vigilat i com els dos conductors van baixar per manipular el contingut d'un dels maleters. Tot seguit van marxar del lloc.

Després d'aquestes maniobres, la policia espanyola va interceptar els dos vehicles i els va registrar. En un d'ells van detectar un sofisticat habitacle destinat a ocultar la droga on van trobar 99 paquets de cocaïna que feien un pes aproximat de 36 quilos i 50.000 euros.