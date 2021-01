Els presos independentistes surten de la presó després d'obtenir el tercer grau

Els set presos de Lledoners -Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez- han sortit aquest divendres al voltant de dos quarts d'onze del mati de la presó de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) després d'obtenir el tercer grau penitenciari. Els líders independentistes podran passar el cap de setmana a casa i no hauran de tornar a la presó fins dilluns. El tercer grau permetrà als presos participar en la campanya electoral. A la sortida, els presos han desplegat una pancarta a favor de l'amnistia i han fet una crida a la mobilització i a anar a votar. Alguns d'ells s'han mostrat convençuts que la fiscalia recorrerà aquesta semillibertat.

Cap a dos quarts d'onze del matí els set presos de Lledoners han abandonat les instal·lacions del centre penitenciari. Una estona abans, ja ho havia fet Dolors Bassa de la presó de Puig de les Basses. Tot just sortir, els set presos han desplegat una pancarta on es llegia 'Amnistia. Fem-nos lliures' i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha fet una crida a anar a les urnes.

De la seva banda, Jordi Turull ha exclamat que aprofitaran "cada minut de llibertat" que tinguin, però s'ha mostrat convençut que la fiscalia recorrerà aquest tercer grau: "sabem com actua". "Ens volen ajupits i rendits i estem dempeus i ho estarem tots els dies que estiguem fora de la presó", exclama. De la mateixa opinió és Josep Rull, que està convençut que la fiscalia recorrerà la semillibertat, però ha deixat clar que la seva "determinació no canvia" i que no es "rendiran mai". També ha apuntat que participarà a la campanya electoral del 14-F per "donar un missatge d'il·lusió i dignitat, la dignitat del poble que ha votat i vol ser lliure".

Per la seva part, Jordi Sànchez ha volgut aclarir que el tercer grau "no és cap benefici ,sinó l'aplicació del dret penitenciari". Sànchez ha recordat que ahir va complir 1.200 dies a la presó i, per això, afirma que no vol sentir ningú que digui que el tercer grau és un privilegi. També ha animat a la ciutadania a participar a les eleccions: "el 14-F hem d'anar a les urnes, no ens hem de deixar vèncer per la por i desafiem els que ens volen a casa i expressem la voluntat majoritària del país de viure en llibertat". Al mateix temps, ha volgut deixar clar que la seva semillibertat "no té res a veure amb la campanya", sinó que "hi ha un calendari".

En la mateixa línia s'ha expressat Raül Romeva, que s'ha mostrat molt desconfiat de la fiscalia i ha criticat que "fins i tot Europa els diu una vegada i una altra que la seva manera d'actuar és incorrecta i antidemocràtica". Romeva també ha recordat la "repressió" contra Pablo Hassel i creu que aquesta situació "s'ha d'acabar". A més, ha insistit que la seva determinació "no té murs ni barrots".

Finalment, a la sortida de la presó, Oriol Junqueras s'ha mostrat content de poder sortir amb el tercer grau: "tenim un país per aixecar". En aquest sentit, ha fet referència a la situació epidemiològica que viu el país i ha afirmat que "tenim una pandèmia per superar i una economia per recuperar". Junqueras també ha exigit que s'acabi amb la "repressió" i ha volgut expressar el seu suport pels "companys que pateixen repressió i que estan a l'exili" i ha assegurat que treballaran "pel seu retorn i la fi de la repressió".

La conselleria de Justícia va ratificar aquest dijous el tercer grau penitenciari, que fa dues setmanes les juntes de tractament van proposar per als líders independentistes empresonats per l'1-O. Alguns dels arguments per justificar el tercer grau són que d'aquí a pocs dies els presos hauran superat ja una quarta part de la condemna i que han passat sis mesos des del primer cop que van assolir el règim de semillibertat, que va acabar tombant el Tribunal Suprem. I és que fa just sis mesos que la secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima els va concedir també el tercer grau però aquest va ser revocat al cap de pocs dies pel jutge, ja que la fiscalia va recórrer la decisió.