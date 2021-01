Barcelona prohibirà els lloguers de menys d'un mes

Quatre anys després de la implantació el pla especial urbanístic d'allotjament turístic (PEUAT) a Barcelona, que va fer córrer rius de tinta sobre la conveniència o no de frenar el creixement de l'activitat a la capital catalana, arriba la promesa actualització que manté la seva essència però ajusta algunes disfuncions i s'afina per a evitar noves sentències judicials contràries. Com a plat fort, prohibeix les habitacions turístiques en pisos particulars. Perquè d'haver-ne, n'hi ha (consten uns 7.700 anuncis sobre aquest tema), però fins fa poc eren alegals, pendents de regulació.

El Govern va aprovar a l'agost passat el decret que admet aquestes llars compartides per dies, però el consistori barceloní pot dir com. I ha decidit que no les admetrà amb ús turístic per a menys de 31 dies. La raó és el temor al fet que sota aquest paraigua es colin molts pisos turístics il·legals, en els quals en realitat no hi resideix cap propietari.