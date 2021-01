Justícia concedeix el tercer grau a Carme Forcadell

El Departament de Justícia ha ratificat el tercer grau penitenciari per a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, després que el 14 de gener fos aprovat per la Junta de Tractament de la presó de Wad-Ras. La resolució ha estat notificada aquest dissabte mateix i, segons fonts d'ERC, l'expresidenta del Parlament sortirà de la presó cap a la una del migdia. El Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals ja va ratificar dijous el tercer grau per als altres presos de l'1-O, que van sortir de Lledoners i Puig de les Basses divendres, però en el cas de Forcadell la decisió s'ha retardat fins aquest dissabte. La fiscalia pot recórrer davant del jutjat de vigilància penitenciària i l'última paraula la tindrà el Suprem.