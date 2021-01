Presó per maltractar el nadó de la seva parella a Lleida

El jutjat d'Instrucció 2 de Lleida, en funcions de guàrdia, va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi en grau de temptativa, per a l'home de 38 anys acusat d'haver maltractat, suposadament, el nadó de quinze mesos de la seva parella. Tant ell com la seva companya van prendre declaració aquest divendres. La dona està investigada per un delicte d'encobriment i no s'ha acordat cap modificació sobre la seva situació personal.

Els fets haurien passat dimarts a la matinada, al Centre Històric de la capital del Segrià. La Guàrdia Urbana s'hi va personar per aldarulls i van trobar l pis un nadó que presentava lesions evidents. El petit, juntament amb la mare, va ser traslladat pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El personal sanitari va constatar que l'infant tenia diferents cops al cos i va activar el protocol per maltractament infantil.