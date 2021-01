Un atropellament múltiple a Reus deixa vuit ferits

La conductora d'un cotxe va perdre el control del vehicle ahir al migdia al centre de Reus i va atropellar set vianants: tres de greus i quatre de menys gravetat, mentre que la mateixa conductora va quedar ferida lleu, segons va detallar l'Ajuntament de Reus com a balanç definitiu. Per causes encara desconegudes, la conductora de 78 anys va perdre el control del cotxe, va accedir a una zona de vianants i va envestir les set persones. El vehicle va quedar encastat contra el mur d'un edifici a la cruïlla del passeig de Sunyer amb l'avinguda del Doctor Vilaseca. La conductora va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia.

Els set vianants ferits per l'atropellament van ser atesos in situ per Guàrdia Urbana de Reus, Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i les ambulàncies del SEM. Sis dels afectats van ser evacuats a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, mentre que el setè va ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. La conductora va ser traslladada al CAP Sant Pere.

Un dels testimonis de l'incident va ser Sergi Moreno, que estava creuant la vorera molt a prop del passeig Sunyer quan va aixecar la vista del mòbil i va adonar-se que un vehicle s'havia encastat en una paret de l'edifici del davant. «He vist persones a terra, gent corrent, cridant; ha estat una mala passada», va relatar.

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, va destacar la rapidesa i la professionalitat dels cossos d'emergències i de seguretat en el sinistre. A més, va qualificar l'accident "d'estrany" i va assegurar que s'investigaran les causes. En una piulada, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va dir que es posaria en contacte amb Pellicer per conèixer la situació.