Els Mossos reforçaran els controls per fer complir el tancament perimetral de Catalunya

Els Mossos d'Esquadra reforçaran els controls a vies ràpides (AP-7 i AP-2) i AVE per fer complir el tancament perimetral de Catalunya. "Ja hem començat a fer-ho aquest cap de setmana, però especialment serà a partir de demà. Detectem cert grau d'incompliment de persones de la resta de l'Estat i de França, que venen a Catalunya en cotxe i tren, sense obeir els motius justificats. Hi ha un degoteig constant d'infraccions", ha apuntat el comissari dels Mossos, Joan Carles Molinero, als micròfons del 'Via Lliure' de Rac1. Sobre la manifestació a Barcelona en suport a Pablo Hasél –que va acabar amb aldarulls i la crema de diversos contenidors- Molinero no ha descartat "alguna detenció" en les properes hores.

"Alguns manifestants anaven encaputxats i ara treballem per determinar l'autoria dels incidents", ha corroborat el comissari dels Mossos d'Esquadra, que també ha precisat que en l'acte de Vox ahir a Girona es va fer un cordó de seguretat per evitar enfrontaments. "Hi ha haver empentes, llançaments, crits i insults. Però la cosa no va anar a més", ha confirmat Molinero. Sobre l'assistència de la població a actes electorals durant el cap de setmana, el comissari dels Mossos ha afirmat que molt poca gent s'ha desplaçat per seguir-ne. "Hem detectat poca afluència de gent que, quan és aturada per trencar el confinament municipal, ens digui que va a un acte polític", ha assenyalat Molinero.

Festes il·legals: preocupa "l'hostilitat" d'alguns infractors

En paral·lel, el comissari dels Mossos ha lamentat la proliferació de festes il·legals arreu de Catalunya, tot i les restriccions nocturnes, de mobilitat i de reunió. "Aquesta nit a Molins de Rei hem detectat una festa amb 47 persones i hem aixecat 47 actes. Però hem tingut casos similars a Sant Cugat, i a Sants i al Parc de l'Oreneta a Barcelona. No només posen en perill la seva salut, sinó la del seu entorn", ha recordat Molinero, que també ha mostrat la seva preocupació per la resistència a l'autoritat d'alguns dels infractors. "Hi ha una gran intolerància d'aquestes persones a complir les normes i un rebuig als agents. Aquests dies hem detectat un augment en l'hostilitat perquè sovint s'hi suma el consum d'alcohol", ha asseverat el comissari dels Mossos.

Finalment, i sobre el desplegament dels Mossos pel 14-F, Molinero ha comentat que el dispositiu ja està "molt definit". "Estem treballant perquè els agents destinats als col·legis electorals disposin d'EPIs, perquè les mesures de protecció han de ser com a mínim les mateixes que les dels membres de les meses", ha conclòs Molinero.