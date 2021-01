RTVE dobla al circuit espanyol les intervencions dels candidats independentistes per permetre que parlin català al debat

Radiotelevisió Espanyola (RTVE) ha doblat les intervencions en català dels candidats d'ERC, JxCat, la CUP i el PDeCAT al debat electoral d'aquesta nit, organitzat per l'ens públic. Pere Aragonès, Laura Borràs i Carles Riera ja havien anunciat que parlarien en català durant el debat, que per primera vegada s'havia decidit des de RTVE que fos en castellà, i finalment també ho ha fet Àngels Chacón. Per tal de permetre que els candidats independentistes s'expressin en la seva llengua i el programa es pugui seguir en directe a tot l'Estat, RTVE ha optat per doblar-los al castellà a les retransmissions pel canal 24h i Ràdio 5, mentre que els ha deixat sense doblar a TVE i Ràdio 4.

El presentador i moderador del debat, Xabier Fortes, ha convidat els participants a intervenir en castellà ja que el debat es pot seguir arreu de l'Estat però ha aclarit que "la decisió és seva". Aragonès ha obert el debat intervenint en català, Borràs també ho ha fet solidaritzant-se amb els treballadors de RTVE que "han expressat incomoditat" amb el format del debat, i han mantingut les intervencions en català tant Riera com Chacón. La resta de participants –Salvador Illa, del PSC; Jéssica Albiach, de CatECP; Alejandro Fernández, PPC, i Ignacio Garriga, Vox– han emprat la llengua castellana.