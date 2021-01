Salut defensa allargar les restriccions per sortir de la «zona hipercrítica»

Els indicadors epidemiològics apunten que Catalunya ha superat la punta de contagis de la tercera onada però la pressió assistencial a les UCI dels hospitals segueix augmentant, de manera que el departament de Salut considera que les actuals restriccions han de mantenir-se, amb l'objectiu de sortir de la "zona hipercrítica".

Així ho ha manifestat aquest diumenge el secretari general del departament de Salut, Marc Ramentol, que a més d'emfatitzar la gravetat de la situació que es viu als hospitals ha recordat que la soca britànica és una "amenaça" per al control de l'epidèmia.

"Estem transitant el que probablement seria l'altiplà de màxima pressió assistencial. No hem arribat encara a la punta de pressió assistencial, esperem fer-ho en els propers dies, al llarg de la setmana vinent", ha apuntat Ramentol en unes declaracions durant la visita a l'hospital satèl·lit de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelonès) que es posarà en marxa demà.

Segons les dades actualitzades aquest diumenge pel departament de Salut de la Generalitat, la velocitat de contagi ha descendit lleugerament, amb un índex de transmissió del 0,93 enfront del 0,95 registrat en els últims dies, i també ho ha fet el risc de rebrot, que avui se situa en 533 punts, 21 menys que ahir i 40 menys que la vigília.

No obstant això, encara segueix creixent el nombre d'hospitalitzats per la Covid-19, amb un total de 2.873 enfront dels 2.746 del dia anterior, igual que els ingressos a la UCI, que avui sumen 730 pacients, set més que el dia anterior.

Quant als contagis, són ja 503.493 els casos positius de coronavirus detectats des de l'inici de la pandèmia, 1.690 més que ahir, i en les últimes hores han mort per la malaltia 67 pacients més, cosa que eleva la xifra total a 19.146.

Sobre la pressió assistencial i el nombre d'ingressos, Ramentol ha subratllat que l'"embat assistencial" de la tercera onada "és molt més profund i rellevant que el de la segona", doncs ha obligat a suspendre o modificar una part de l'activitat no relacionada amb el virus, i ha instat a seguir "prudents i vigilants" una vegada se superi la punta d'hospitalitzacions.

"No estarem tranquils arribant a la punta de pressió assistencial. És el primer objectiu, sens dubte, però no és l'objectiu final, que consisteix en disminuir la pressió assistencial a la nostra xarxa hospitalària", ha remarcat el secretari general de Salut.

Sobre aquest tema, preguntat per la possible pròrroga de les restriccions anti-Covid, la vigència de les quals és fins al 7 de febrer, Ramentol ha emfatitzat la necessitat de mantenir el descens dels indicadors epidemiològics i ha dit que "serà necessari continuar amb les mesures que afecten a la mobilitat i a la interacció social".

"No hauria d'haver-hi grans diferències respecte a les mesures que estem implementant ara. Justament per donar temps al fet que el nostre sistema sanitari surti d'aquesta zona hipercrítica de risc d'impacte en la salut de la població més enllà de la Covid", ha justificat.

Sobre l'"embat assistencial", Ramentol ha destacat l'esforç del Govern i dels sanitaris per assumir l'augment d'ingressos durant les diferents onades de la pandèmia i ha posat com a exemple l'engegada dels nous hospitals satèl·lit com el de Can Ruti, que amb 100 llits d'UCI més permet triplicar la capacitat del centre per atendre pacients crítics.

Així mateix, ha explicat que per a demà esperen rebre una nova partida de vacunes -amb 65.520 dosis de Pfizer i 8.000 de Moderna- que permeti "reprendre el ritme" de vacunació.