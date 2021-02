Agents de la Guàrdia Urbana de Vic parlaran només en castellà per protestar

La secció del Sindicat de Policies Locals i Cos de Mossos de Catalunya (SPL-CME), majoritari a la Guàrdia Urbana de Vic, ha anunciat a través de les xarxes socials que, a partir d'ara, només parlaran i escriuran en castellà com a mesura de protesta per les condicions laborals. El sindicat anuncia que engeguen aquesta protesta perquè no s'ha arribat a un acord en la valoració dels llocs de treball i expliquen que s'han aixecat de la mesa negociadora "a causa de la proposta insultant de l'Ajuntament de Vic, que retalla els drets dels treballadors". "Gràcies pels 4 anys perduts en la negociació de la Relació de Llocs de Treball. Els treballadors estem més cremats que l'escut", exposen a través d'una piulada a Twitter.