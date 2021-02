Cuixart: «Si estem disposats que els nostres fills vagin a la presó haurem fet un pas de gegant»

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha sorprès en manifestar que estar disposats que els nostres fills vagin a la presó seria un gran pas per a Catalunya: "Estem disposats que [els nostres fills] puguin passar llargues temporades a la presó amb l'objectiu que aquest país pugui decidir lliurement quin ha de ser el seu futur polític? Si la resposta és sí, haurem fet un pas de gegant", ha afirmat en una entrevista en Catalunya Ràdio aquest dilluns.

Cuixart, en llibertat després de la concessió del tercer grau, considera que "és una pregunta que tots ens hem de fer" i afegeix que "hem d'utilitzar la presó com a resposta al seu règim totalitari". "Fixi's que fa 50, 75, 100 anys la gent posava als seus fills al capdavant de la lluita i rebien trets. Gràcies a Déu tenim clar que aquest és el nostre límit. Aquí tenim clar que no, que no enviarem als nostres fills al capdavant de la lluita. Els tancs els tenen ells, que matin si volen, nosaltres no matarem a ningú".

«Fins a les últimes conseqüències»

El president d'Òmnium ha demanat als partits sobiranistes que compleixin tot el que diuen que faran i que n'assumeixin les conseqüències. Cuixart ha afegit que la lliçó apresa és que s'ha d'estar disposat a dur a terme els compromisos "fins a les últimes conseqüències". També ha afegit que cal un acord sobre els propers passos i ha avisat que "els terminis amb dates tancades no funcionen" així com tampoc funciona que s'ha d'anar "de la llei a la llei". Cuixart ha criticat "l'operació d'estat" que, segons ha dit, ha posat per damunt de tot que Salvador Illa (PSC) sigui president però s'ha mostrat convençut que els catalans "es tornaran a deixar la pell per anar a votar".

Cuixart, que augura un tercer grau "efímer", no ha volgut entrar a valorar les propostes electorals dels partits sobiranistes pel que fa a assolir la independència, però sí que ha reclamat que compleixin les promeses. Segons Cuixart, després de les eleccions catalanes del 14-F es necessita una majoria sobiranista i ha instat a "omplir les urnes de dignitat" que serveixi per donar una resposta a l'Estat.

Un Estat que, segons el president d'Òmnium, ha fet una operació posant els interessos perquè Illa sigui president per damunt de la salut. I s'ha referit a la suspensió de l'ajornament de les eleccions com un "apartheid electoral" ja que hi pot haver 200.000 persones que no vagin a votar el 14 de febrer per estar confinats. Malgrat la situació adversa, Cuixart confia que els catalans faran un "exercici de responsabilitat" i que tornaran "a deixar-se la pell i la vida per anar a votar".

El president d'Òmnium considera que malgrat l'adversitat hi ha un "comú denominador" de les forces sobiranistes si no es magnifiquen els matisos. I ha argumentat que totes elles defensen que la solució passa per una negociació política amb la fi de la repressió mitjançant una amnistia. I ha afegit que no ha escoltat cap partit que hagi renunciat al dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió.

Davant la situació actual, Cuixart ha defensat que es necessiten "nous lideratges" que complementin els actuals. I ha considerat que ja hi són però que han d'anar aflorant. "Potser estan a una patronal, un sindicat, a les associacions de veïns i fins i tot als partits", ha afegit.

Cuixart ha rebutjat que l'indult sigui una solució i ha considerat que si el govern espanyol els vol indultar és perquè no vol afrontar una negociació política. I ha preguntat si s'han de deixar tirades les persones de la sindicatura electoral i la gent que està pendent de ser jutjada o les persones a qui se'ls demana penes de presó per defensar la llibertat d'expressió. En aquest sentit, ha reiterat que la resolució del conflicte no passa per "solucions individualitzades".

Finalment, el president d'Òmnium ha lamentat que la cultura estigui "pagant els plats trencats" i ha demanat a les institucions que prenguin mesures per a un sector que ha qualificat "d'essencial". "Els metros van plens i la cultura, que és segura, se'ns està fonent entre els dits. Estan negligint de salvar un sector que és clau", ha denunciat.