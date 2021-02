Deixen inconscient un revisor de bus de Tarragona que els havia expulsat del vehicle per no dur mascareta

Deixen inconscient un revisor de bus de Tarragona que els havia expulsat del vehicle per no dur mascareta · Ajuntament de Tarragona

Dos viatgers d'un autobús municipal de Tarragona han agredit un inspector de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) que els havia expulsat del vehicle per no accedir a posar-se la mascareta. Els fets van passar diumenge al vespre al barri de Sant Pere i Sant Pau, a la parada de Culubret, quan la conductora va requerir la presència de l'inspector perquè fes baixar dos usuaris que tenien un comportament incívic i es negaven a dur la mascareta, segons l'EMT. Un cop fora del vehicle, els dos individus van agredir el treballador fins a deixar-lo inconscient i van fugir del lloc. L'home el van traslladar a l'hospital Joan XXIII de Tarragona però no va requerir ingrés hospitalari. Aquest dilluns es recupera favorablement.

L'EMT està en "coordinació estreta amb la Guàrdia Urbana per identificar els agressors el més aviat possible". A més, l'empresa ha iniciat un procés de diàleg amb els treballadors i treballadores per recollir les seves inquietuds i posar damunt la taula solucions conjuntes per impulsar la seguretat del seu lloc de treball.

El president de l'empresa municipal, Jordi Fortuny, ha afirmat que aplicaran "tolerància zero" davant les agressions cap al personal dels serveis públics municipals. "Posarem tots els recursos disponibles per trobar els agressors i fer que paguin per aquest delicte. No deixarem que quedin impunes", ha garantit Fortuny.