La Generalitat inclourà als policies locals de Catalunya en el grup de vacunació dels cossos essencials. El Departament d'Interior ho ha comunicat a la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), després que ho sol·licites el mes passat en considerar que aquest sector estava "especialment exposat" per la seva tasca en primera línia. De fet, el sindicat també ha recordat que en molts casos la seva feina es concreta "en actuacions domiciliàries", així com en "via pública" amb persones que podrien estar contagiades de coronavirus. "Desenvolupen una tasca professional d'alt risc", insisteix el comunicat.

El sindicat ha recordat que el Ministeri de l'Interior va publicar una instrucció en la qual s'establia que s'inclogués a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i Forces Armades, com a grups prioritaris, en la següent etapa de vacunació contra la covid-19. Llavors, CSIF denunciava que no s'inclogués al cos de la Policia Local de manera immediata, sol·licitant a la Generalitat que realitzés "els tràmits pertinents" per a fer-ho factible.

Per això valoren positivament l'anunci i esperen que es tradueixi "en els canvis normatius necessaris" per a la seva ràpida aprovació.