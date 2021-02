Investiguen el suïcidi d'una menor en un centre de salut mental

Un jutjat de Mataró està investigant el suïcidi d'una jove de 16 anys en un centre privat de salut mental d'Argentona (Maresme). La jutgessa ha citat a declarar com imputats a una psicòloga, a una psiquiatra i a una metgessa de la unitat residencial davant la possibilitat que no s'acordessin les mesures necessàries per evitar-ho, com, per exemple, haver ingressat a la pacient en una unitat de crítics pels seus antecedents d'autolesions i intents de llevar-se la vida. La magistrada ha demanat a un metge forense que emeti un informe sobre "si va existir negligència mèdica o accidental". Davant la situació judicial, la direcció del centre ha declinat fer comentaris.

Segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, la jove C. es va suïcidar l'1 de febrer de 2020 en el centre ITA. Va aparèixer penjada d'un cinturó de roba lligat al suport d'una televisió de la seva habitació, la 206. Una treballadora la va trobar a la nit en una les seves rondes. Els intents de reanimar a la menor van resultar infructuosos. El servei d'emergències només va poder certificar la seva mort.