El lloguer per força, l'últim truc de les màfies de l'okupació

Ha sigut a Premià de Mar on ha pres nota per primera vegada en paper oficial d'una denúncia pel truc més nou de les màfies d'okupes: pagar un lloguer al propietari encara que no vulgui.

No han sigut necessaris gaires mesos de simulació del pagament, els justos des de l'okupació fins que el propietari, en aquest cas propietària, s'ha adonat que li han tret la casa. Per al dia del judici, l'okupa tindrà una agulla més amb què cosir el seu cas davant el jutge i retardar la seva expulsió, segons informa El Periódico, del mateix grup editorial del Diari de Girona

El Jutjat d'Instrucció 3 de Mataró investiga el que en principi es va incoar com un delicte lleu d'usurpació de vivenda i ara, després de secundar la tesi també la fiscalia, s'instrueix per la via penal com un delicte de violació de domicili. L'última mesura presa en la instrucció, després de dotze setmanes d'aturada en el cas, ha sigut enviar els Mossos a corroborar que la finca continua okupada.