Els professors demanen més recursos per protegir les aules davant la covid

La Confederació de STEs (Intersindical-Sindicats de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament) va reclamar ahir més recursos per protegir les aules de la covid-19 i que es tinguin en compte els factors de risc dels docents a l'hora de determinar l'ordre de vacunació contra el virus. En un comunicat, el sindicat considera que les institucions no s'han implicat prou respecte a la situació de la comunitat educativa, un sector que assegura estar afectat «de manera notable» per la pandèmia.

La Confederació afirma que els docents són «un grup d'alt risc» i fan una feina «essencial» per a la societat. El comunicat apunta que el professorat és el tercer col·lectiu «més afectat» per nombre de contagis.

Segons les estadístiques citades per la Confederació, hi ha més d'un 10% de baixes laborals, fet que demanen tenir en compte a l'hora d'organitzar la segona fase de la campanya de vacunació. En aquest sentit, recorda que entre els docents es troben professionals que treballen amb alumnes petits, asimptomàtics en moltes ocasions, que no porten mascareta, o els qui ho fan en l'àmbit de l'educació especial.

El comunicat insta a realitzar un estudi i modificar els nivells de risc del col·lectiu, amb una incidència superior del 20% d'aules tancades, «encara que extraoficialment sigui major».

Així mateix, reclama que tant el professorat com els alumnes i el personal no docent tinguin les majors garanties de seguretat i salut en els centres educatius, i considera imprescindible que les autoritats entreguin als centres equips de protecció adequats com mascaretes FFP2.

Micròfons portàtils, el subministrament de material de neteja i desinfecció, així com el personal necessari, i que les despeses no recaiguin en els centres, són algunes de les peticions del sindicat.