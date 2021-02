Salut demanarà prorrogar el gruix de les restriccions actuals

El Departament de Salut demanarà prorrogar "el gruix" de les restriccions més enllà del 7 de febrer, quan vencen les actuals, segons ha indicat el seu secretari general, Marc Ramentol. Salut preveu arribar al pic de les UCI en els propers dies, que amb més de 700 pacients ingressats, serà "molt superior" al de la segona. "La situació de risc del sistema sanitari serà altíssima", ha advertit Ramentol, que ha afegit la incògnita de l'impacte de la variant britànica.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus

Salut preveu arribar en els propers dies al màxim de la pressió assistencial a les UCI, on actualment hi ha 730 pacients ingressats, segons les darreres dades. Ramentol ha fet notar que serà un pic "marcadament superior" al registrat en la segona onada, quan es va arribar als 594 pacients que necessitaven cures intensives a Catalunya.

El secretari general de Salut ha subratllat que aquesta situació "compromet" l'activitat assistencial dels centres sanitaris. Actualment s'ha hagut de desprogramar entre un 20% i un 30% de l'activitat quirúrgica, percentatge que varia en funció de l'hospital i del territori.

Davant d'aquesta situació, i també sobre com pot impactar a Catalunya la transmissió comunitària de la variant britànica del coronavirus, Ramentol ha avançat que des de Salut no poden defensar un relaxament "rellevant" de les actuals mesures a partir del 7 de febrer. "El risc a què ens exposaríem seria altíssim", ha advertit. Aquesta setmana, el Govern comença l'avaluació de la situació epidemiològica i del sistema sanitari, així com d'altres factors, per decidir sobre les restriccions actuals davant de la pandèmia.

Ramentol ha indicat que la variant britànica correspon al voltant del 9% de les mostres analitzades pels hospitals que s'encarreguen de fer-ne la seqüenciació genòmica.

Baixada "exasperadament lenta"

L'estabilització de la pressió assistencial que s'està produint a les UCI arriba uns dies més tard que s'assolís el pic de contagis de la tercera onada. Ramentol ha afirmat que, tot i que la tendència es manté descendent, la baixada del número de contagis és "exasperadament lenta". El coordinador de la unitat de la covid-19, Jacobo Mendioroz, ha apuntat que els agradaria que el descens fos "més ràpid" però ha reconegut que això "implicaria endurir mesures".

Pla d'Urgell i Aran

Un dels territoris que preocupa és la zona del Pla d'Urgell, ja que mentre alguns dels principals indicadors milloren en el global de Catalunya, en aquestes comarques s'hi observa una "certa estabilització". Un d'aquests indicadors és el percentatge de positivitat de les proves diagnòstiques (9% al Pla d'Urgell; 6,5% en el global de Catalunya). Aquesta situació ha portat les autoritats sanitàries a "intensificar" accions des de fa uns dies, com la mobilització de voluntaris, ha explicat Mendioroz.

Un altre dels territoris on la incidència del coronavirus és més alta és la Vall d'Aran. El risc de rebrot és de 1.785 i la incidència acumulada en els darrers 14 dies és de 2.126 casos per 100.000 habitants, tot i que la velocitat de transmissió del virus ha baixat a 0,85. El 12% de les proves són positives.

Mendioroz ha apuntat que darrera aquesta situació, hi ha un múltiples factors, entre els quals, ha destacat, les reunions de Nadal i persones amb vincles epidemiològics amb el Regne Unit. En aquest sentit, ha confirmat que s'ha detectat "algun cas" de la variant britànica. "No és presentable que per fer una activitat d'oci després deixem una zona contaminada com a conseqüència de les nostres accions", ha afirmat.

Represa de la vacunació

Sobre la vacunació, Ramentol ha confirmat que aquest dilluns han rebut les 65.520 dosis que esperaven de Pfizer. Són un total de 56 safates, si bé són menys de les compromeses inicialment, 61. En les properes hores, Salut preveu rebre les 8.500 dosis de Moderna.

El secretari general de Salut ha assenyalat que l'arribada d'aquestes dosis permet reprendre la vacunació, després dels problemes de subministrament dels últims dies i que les neveres del vaccí quedessin buides. Les dosis que arriben aquesta setmana serviran "fonamentalment" per a les segones rondes a les residències i entre els professionals sanitaris.