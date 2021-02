Antifrau demana sancionar els casos de vacunació irregular

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) demana a les administracions que investiguin i sancionin si s'escau els casos que s'han produït a Catalunya de vacunació irregular de la covid-19. "No poden quedar impunes", ha afirmat el director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, que ha argumentat que s'ha d'anar més enllà de la "sanció social" perquè les vacunes s'han comprat amb diners públics i estan sota la responsabilitat i control de les institucions amb una funció clara de salut pública. L'OAC també demana als responsables tècnics que incloguin criteris detallats de supòsits concrets perquè les persones que administren la vacuna sàpiguen com han d'actuar. De moment, Antifrau, que no té potestat sancionadora, investiga un parell de casos.