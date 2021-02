Baixen els ingressats als hospitals catalans

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté en 0,92, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El risc de rebrot ha baixat en les darreres 24 hores, en concret 8 punts, i se situa ara en 511. En paral·lel, la incidència a 14 dies també disminueix, i passa de 586,46 a 577,1.

S'han declarat 2.572 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 471.809. El 6,59% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 73 noves morts i el total és de 19.304.

Hi ha 2.906 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals catalans, 71 menys, i 731 a l'UCI, un més en 24 hores. Els vacunats amb la primera dosi són 190.150 (+690) i 66.186 amb la segona (+2.747).

El risc de rebrot era de 621 entre el 16 i el 22 de gener i baixa a 511 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, en les últimes 24 hores s'ha mantingut en 0,92, per sota del valor de la setmana anterior, quan estava en 0,96. La incidència a 14 dies és de 577,1 entre el 23 i el 29 de gener, per sota dels 674,76 de l'interval anterior (16-22 de gener).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 23 al 29 de gener n'hi va haver 19.978, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declara 24.442. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 259,55 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (317,55).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 234.876 proves PCR i 109.809 tests d'antígens, dels quals un 6,59% han donat positiu, per sota de l'interval anterior (6,91%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 40,59 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 508.563, dels quals 471.809 per PCR/TA. D'altra banda, s'han declarat 73 noves morts, amb un total de 19.304 en tota la pandèmia: 12.043 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+45), 4.495 en residències (+7), 1.079 en domicilis i 1.687 no classificables (+21).

Entre el 23 i el 29 de gener s'han declarat 526 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 536. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.755 persones. La setmana anterior, del 16 al 22 de gener, n'hi va haver 2.848.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 51 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 29.023. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 31.721. En total, han mort 8.440 persones, 19 més que en l'últim balanç.

