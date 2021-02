Les acusacions particulars apunten Oukabir com a número dos d'Es Satty

Almenys tres de les acusacions particulars en el judici del 17-A i la de l'Ajuntament de Cambrils consideren que Driss Oukabir era el número 2 de la cèl·lula jihadista de Ripoll, el «lloctinent», per darrere de l'imam Abdelbaki es Satty. A més, l'advocat de la família de Xavi Martínez, nen mort a la Rambla, va retreure a la Fiscalia que hagi fet més «d'Estat que de Fiscalia» i no hagi acusat per col·laboració d'assassinat. Segons ell, tots els membres de la cèl·lula havien previst els atropellaments, inclosos Oukabir i Mohamed Houli, l'altre principal jutjat a l'Audiència Nacional.

L'advocat Agustí Carles va argumentar que es pot responsabilitzar Mohamed Houli i Driss Oukabir dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Aquesta acusació demana que se'ls condemni no només per pertinença a organització terrorista, sinó que també ho siguin per delicte de mort per terrorisme. Carles va defensar que «cal atribuir-los responsabilitat» encara que es pugui «modular» perquè no van ser els autors materials. Carles va afirmar que es tracta de «delictes pluripersonals», ja que tenien la pretensió que «junts arribarem a matar». Carles ha explicat que mentre els atemptats d'ETA anaven dirigits a cossos policials o polítics, els jihadistes són indiscriminats, perquè les víctimes són «instruments contra l'Estat i tota la societat occidental».

«La Fiscalia ha fet més d'Estat que de Fiscalia», va retreure Carles, sobre l'acusació del ministeri públic, de qui va lamentar que «ha oblidat les víctimes de la Rambla i Cambrils». L'advocat va remarcar que els membres de la cèl·lula volien «alterar la pau pública i causar terror» per qualsevol via. En aquest sentit, l'acusació defensa que dies abans dels atemptats «tot estava obert» i «estaven parlades totes les possibilitats», inclosos els atropellaments massius.

Així, va recordar que els jihadistes van intentar llogar tot terrenys, cosa que el Daesh recomana per fer atropellaments massius. A més, també van fer recerques a internet sobre armes blanques i de foc. La possibilitat de fer un atropellament massiu estava «parlada» i per això va ser la segona opció, decidida ràpidament després de l'explosió d'Alcanar el 16 d'agost.

Dels deu membres de la cèl·lula, sis van acabar fent atropellaments massius, va recordar l'advocat. De fet, creu que els jihadistes de Cambrils van prendre la decisió de fer el mateix que Younes Abouyaqoub havia fet a la Rambla quan van comprovar que se n'havia sortit i havia pogut escapar-se de la policia.