Argimon diu que les noves restriccions seran «de continuïtat» però «amb petites obertures»

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat aquest dimecres que les noves restriccions que s'anunciaran dijous de cara als propers dies seran "de continuïtat", però ha reconegut que també hi haurà "petites obertures". Argimon ha apuntat que la situació s'està analitzant en aquest moment i que la discussió continuarà durant tot el dia, amb una reunió del Procicat dijous i una posterior roda de premsa. "Jo crec que seran mesures amb petites obertures, perquè n'hi ha d'haver, perquè tots sabem la situació en què estem tots plegats", ha indicat. Ara bé, no ha volgut entrar en més detall per no donar un "bri d'esperança o tancar una porta" quan encara s'està analitzant què fer.

