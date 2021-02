Argimon preveu que avui es mantinguin les restriccions però «amb algunes petites obertures»

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va explicar ahir que les noves restriccions que s'anunciaran avui de cara als propers dies seran «de continuïtat», però va reconeìxer que també hi haurà «petites obertures». Argimon va apuntar que la situació s'està analitzant en aquest moment i que la discussió continuarà durant tot el dia, amb una reunió del Procicat programada per a aquest matí i una posterior roda de premsa. «Jo crec que seran mesures amb petites obertures, perquè n'hi ha d'haver, perquè tots sabem la situació en què estem tots plegats», va indicar. Ara bé, Josep Maria Argimon no va voler entrar en més detall per no donar un «bri d'esperança o tancar una porta» quan encara s'està analitzant què fer.

Tot i no donar detalls, el gestor de la salut catalana va indicar que «cal donar també una mica d'oxigen» perquè el sector de la restauració treballa amb mesures «molt dràstiques» des de fa més de cinc setmanes. «Plantejar-nos una obertura té una certa raó de ser», va defensar Argimon, preguntat per si és coherent tenint en compte les dades de contagis i el ritme lent de millora. «Som conscients que aguantar la posició de baixada és molt difícil, altres difícilment podran obrir perquè ho tenen tot obert», va afegir.

El secretari de Salut Pública va descartar que Catalunya apliqui una estratègia covid-0 com la que han aplicat països com Corea del Sud, Vietnam o Nova Zelanda.«Europa, per cultura, no ha entrat en aquesta estratègia perquè això vol dir tancar 100%», va dir. Per exemple, Josep Maria Argimon va apuntar que Nova Zelanda és una illa i té molta menys densitat de població. «Aquesta no ha estat l'estratègia que ha seguit cap país europeu perquè culturalment no és el que els països europeus fem», va assenyalar. A més, va concloure que en aquests moments una estratègia covid-0 a Europa «no té cap sentit» ja que hi ha molts països amb taxes molt elevades.