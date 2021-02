Catalunya canvia el confinament municipal pel comarcal

El Govern va decidir ahir relaxar les mesures restrictives anti-covid actuals durant els pròxims 14 dies amb alguna petita suavització a partir de dilluns, com el canvi del confinament municipal a comarcal i una petita ampliació en els horaris del sector de l'hostaleria: donarà una hora més de marge a bars i restaurants al matí i al migdia. Per tant, podran obrir de 7.30 h a 10.30 h i de 13 h a 16.30 h. La resta d'horari serà per menjar per portar.

Els gimnasos, a més, podran obrir amb aforament limitat al 30% de la seva capacitat. No obstant, es mantenen els tancaments dels comerços no essencials els caps de setmana i, com a altra novetat, les llibreries podran obrir els dissabtes, ja que passen a considerar-se un establiment cultural, i no un comerç ordinari.

Les dades milloren

Serà a partir de dilluns (aquest cap de setmana es manté el confinament municipal i, per tant, els controls dels Mossos). Aquesta petita millora respon al fet que la corba epidèmica de la tercera onada està descendint, tot i que més lentament de l'esperat, les UCIs segueixen molt ocupades i continua l'amenaça de les noves variants del coronavirus. Així ho va destacar el secretari de Salut Marc Ramentol, que va avançar les noves mesures, i va remarcar que es comença a notar una caiguda dels ingressos i de l'ocupació d'UCIs i, que «tot fa pensar que s'està deixant enrere el pic».

«Hem superat el pic»

«Encadenem uns 20 dies en què els contagis van disminuint progressivament, fet que demostra que hem superat el pic i veiem que els escenaris que hem compartit es compleixen al peu de la lletra. En el dia d'avui les prediccions a curt termini no indiquen canvis, tot i que som conscients que hi ha tres amenaces: les variants britànica i sud-africana, la situació de tensió assistencial i l'alentiment de la vacunació», va definir.

Per això és important, va seguir, no relaxar les grans mesures «que ens estan ajudant», i que continuaran a partir de dilluns i durant dues setmanes més. «No ens podem plantejar una obertura més gran ni fer planificació a setmanes vista. No estem en un moment propici per relaxar mesures», va insistir Ramentol. «Per això no presentem en el dia d'avui un pla d'obertura. Acumulem moltes setmanes amb mesures, no és casual que s'hagi controlat l'epidèmia abans que en altres territoris, vam començar abans a implementar-les», va justificar, tot i que va insistir que hi ha d'haver «un control diari de l'evolució de la pandèmia». En aquest context, va recordar que minimitzar els contactes socials és bàsic per controlar la pandèmia i que, per tant, es mantenen les reunions de sis persones amb un màxim de dues bombolles de convivència.

Les llibreries obriran

En l'àmbit de la cultura, les noves mesures adoptades pel Procicat comporten un canvi significatiu, ja que s'introdueix el concepte de la llibreria com a establiment cultural i les eximeix de les mesures de restricció que afecten el comerç en general, és a dir, que podran obrir de dilluns a dissabte des de dilluns

Quant a l'esport, segueixen suspeses les competicions, però les que donen accés a les competicions estatals es permetran ara; una cosa, va dir Ramentol, que afecta 4.600 persones. Pel que fa als gimnasos, es permet un 30% d'accés i limitant a sis el màxim en un grup. (Més informació a la pàgina 32).

En matèria educativa, es permetrà la docència teòrica presencial en el primer grau universitari, com passa en els cicles formatius. També podran obrir en format semipresencial les escoles de música i dansa que estiguin certificades pel Departament d'Educació i segueixen suspeses la resta d'extraescolars, a excepció de les estiguin organitzades pel mateix centre educatiu respectant les bombolles.

Limitacions als comerços

Les restriccions actuals, que van entrar en vigor el 7 de gener passat, contemplen durant dues setmanes més, com a mínim, limitacions als comerços, ja que els caps de setmana només poden obrir els establiments de productes essencials i els centres comercials es mantenen tancats cada dia, entre d'altres, unes mesures molt criticades pels sectors afectats. El toc de queda a Catalunya es manté de les 22.00 hores a les 6.00 hores.