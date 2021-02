El ritme de vacunació de la COVID-19 torna a endarrerir-se a Catalunya

Un total de 88.697 residents a geriàtrics i professionals de la salut de Catalunya ja han rebut les dues dosis de les vacunes anticovid-19, fet que suposa un 1,1% de la població catalana. Segons dades del Departament de Salut, els equips de vacunació només van posar dimecres 5.600 dosis, 12.000 menys que el dia abans.

La conselleria, que va anunciar que prenia de nou velocitat de creuer per vacunar després de rebre dilluns passat 73.520 noves dosis 65.520 de Pfizer i 8.000 de Moderna, va disminuir l'administració de les dosis.

Uns altres 192.791 catalans, un 2,5% del cens, s'han injectat la primera dosi i hauran de rebre la segona en els propers dies i setmanes.

Segons Salut, dimecres només es van administrar 558 noves primeres dosis, mentre que es van posar 5.059 segones dosis, 12.000 menys que el dia anterior.

La població que ja ha estat vacunada pertany als col·lectius de professionals sanitaris, residents i treballadors de geriàtrics, de presons i de centres de justícia juvenil, i els propers seran les persones més grans de 80 anys que no viuen en residències.

El Govern català tenia previst administrar fins a finals de març un total de 738.000 dosis, i amb aquestes vacunar tots els residents i treballadors de geriàtrics i tot el personal sanitari que treballa tant en la sanitat pública com en la privada.

D'altra banda, a Girona també es va reduir l'administració de segones dosis. Segons les darreres dades, només se'n van posar 313, quan el dia anterior se'n van administrar 2.334. D'altra banda, se'n van posar tretze de primeres.

Noves dosis de Moderna

El Departament de Salut també va anunciar que ahir va començar a dispensar les primeres dosis de la vacuna Moderna contra la covid-19 a Lleida. Ho van fer a la seu de l'IRBLleida, on es van vacunar professionals de l'hospital Nadal Meroles, del mateix Institut de Recerca Biomèdica i també sanitaris que estan a primera línia en la lluita contra el virus. Segons Salut, entre els vaccins de Pifzer i Moderna s'ha subministrat un total de 1.324 dosis a Lleida. Són bàsicament segones i primeres dosis per a residències, i en menor grau, segones dosis per a sanitaris.

Finalment, més de mig milió d'espanyols, un total de 586.122 persones, és a dir, l'1,2% de la població, han rebut ja les dues dosis de les vacunes contra el coronavirus que estan administrant les comunitats autònomes.

El Ministeri de Sanitat va notificar dijous que s'ha inoculat la pauta completa a 87.144 persones més en una jornada, fins a superar el mig milió de persones immunitzades contra la covid-19, segons el ministeri que dirigeix ??Carolina Darias.

Les dosis aplicades per les comunitats autònomes han pujat a 1.865.342, xifra que suposa el 84,1% de les que ha rebut Espanya fins ara. El nombre total de dosis distribuïdes fins al moment a les comunitats autònomes és de 2.218.755, de les quals 2.131.155 són de Pzifer-BioNtech i 87.600, de Moderna.

Segons es pot veure al gràfic adjunt, Astúries està al capdavant en població vacunada.